إرشادات الدفاع المدني حول التعامل مع المنخفض الجوي

تتأثر فلسطين يوم غد بمنخفض جوي سريع مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ.

قال الراصد الجوي داوود الطروة : "بالرغم من أن فترة تأثير المنخفض قصيرة إلا أنه سيجلب كل شيء من رياح شديدة وغبار وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد وثلوج".

وفي التفاصيل توقع الراصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة غداً الأربعاء، وتنشط الرياح لتصبح ذات هبات شديدة أحياناً قد تصل إلى 100كم/ساعة، وقد تتحول الأجواء لتصبح مغبرة، وتدريجياً من المتوقع أن تسقط الأمطار خلال ساعات الصباح على المنطقة الشمالية من البلاد، فيما تسود أجواء عاصفة في بقية المناطق، مع احتمال تساقط زخات محلية سريعة من الأمطار أحيانا.

ويهيب الدفاع المدني المواطنين بأخذ الإرشادات بشكل جدي والتقيد بها وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة سائقي المركبات:

1-تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني.

2- عدم محاولة اجتياز تجمعات المياه والحذر من تشكل السيول.

3-إستخدم وسائل الإنارة البديلة بدل من الشمع.

4-التفقد الدائم والمستمر لوسائل التدفئة وخصوصا التي تعمل على الغاز.

5- الانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة .

6-عند الخلود للنوم التأكد من إطفاء وسائل التدفئة.

7- وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيد عن الستائر والأسرة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على رقم الدفاع المدني المجاني 102 عند وقوع أي حادث أو رصد أي مخاطر مع إعطاء تفاصيل واضحة وعنوان صحيح لوصول الطواقم بشكل سريع والتعامل مع الحادث في بدايته.