أمريكا تشتري بطاريتين من منظومة القبة الحديدية "اسرائيلية" الصنع

أعلن الجيش الأمريكي عن اتخاذه قراراً جديداً بشراء بطاريتين من منظومة (القبة الحديدية)، حيث سيتم نشر هاتين البطاريتين في مناطق الصراع التي تنتشر بها القوات البرية الأمريكية في أنحاء مختلفة من العالم.

ووفقاً لموقع "إسرائيل ديفنس"، فإن بطاريات القبة الحديدية ستدخل حيز الخدمة العملياتية لدى الدفاعات الجوية الأمريكية خلال الشهر المقبل، لحماية القوات من مخاطر الطائرات غير المأهولة والقذائف والصواريخ.

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي سيدرس شراء بطاريات أخرى من منظومة القبة الحديدية، إسرائيلية الصنع، حيث أعرب مسؤولون في البنتاغون عن رغبتهم في التزود بالمنظومة.