قتيلان جراء إطلاق نار في مدينة الطيرة

قتل شابان وأصيب ثالث في إطلاق نار، وقع مساء اليوم في مدينة الطيرة.

وهرعت قوات الإسعاف إلى المكان وحاولت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمصابين، ليتم الإعلان لاحقًا عن مقتل الشابين متأثرين بجراحهما.

هذا وهرعت شرطة الاحتلال إلى المكان وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، فيما أفادت المصادر بأن هناك مصابا ثالثا بجروح لم تحدد طبيعتها نُقل كذلك إلى مستشفى "مئير".

وشهد العام 2019 الجاري مقتل الشاب ساهر خالد محاميد (19 عامًا)، جراء تعرّضه لإطلاق نار أثناء قيادته دراجته النارية قرب منزله، بمنطقة بيدر دبالا، في مدينة أم الفجم.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 14 امرأة قتلت في العام 2018، بينما قُتل 62 شخصا بجرائم مختلفة، غالبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس.

وتكررت المشاهد المأساوية وانعدم الأمن والأمان إثر تزايد أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية بالبلاد، وسط تقاعس الشرطة وصمت المواطنين ما يفتت النسيج المجتمعي.

وقُتل 72 مواطنا عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد العام الماضي 2017.