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الاحتلال يُدخل منظومة "المنارة" في صفوف جيشه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:51 - 15 يناير 2019
تعبيرية تعبيرية
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أجرى لواء "أفرايم" المناطقي التابع لفرقة الضفة بجيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مناورة خاصة استمرت لمدة ثلاثة أيام، اختبر خلالها منظومة "المنارة" المتقدمة التي دخلت حيز الخدمة العملياتية مؤخراً في صفوف جيشه.

وأوضح موقع جيش الاحتلال أن منظومة المنارة هي منظومة قيادة وسيطرة على القوات في ميدان المعركة الحديث، من خلال إدامة الاتصال الصوتي والمرئي بين جميع الوحدات العسكرية في ساحة المعركة للتواصل وتبادل المعلومات الاستخبارية بصورة سريعة ودقيقة.

وتسمح المنظومة الجديدة باطلاع الضباط في ميدان المعركة على صورة الوضع التكتيكية بشكل مفصل، بما في ذلك انتشار القوات المعادية والقوات الصديقة، الأمر الذي يسمح لهم بإدارة المعركة بصورة ناجعة وفاعلة.

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