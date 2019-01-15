الجهاد الاسلامي يهنئ الأسيرة المحررة لمى البكري بمناسبة الافراج

هنأت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء الأسيرة المحررة، لمى البكري، بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال بعد 37 شهراً من الاعتقال.

و تقدمت قيادة الحركة ممثلة بالأمين العام الاخ المجاهد ابو طارق النخالة واخوانه في المكتب السياسي، بأحر التهاني والتبريكات من الأسيرة البكري، سائلة الله عز و جل أن يجعل هذا الجهاد والصبر في ميزان حسناتها وأن يجازيها خير ما يجازي المرابطين والمجاهدين .

و أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسيرة الجريحة لمى منذر حافظ البكري (18 عاما) بعد اعتقال اداري دام 37 شهرا في معتقل الدامون، والتي كانت قد أصيبت بثلاث رصاصات بالساق اليسرى أثناء اعتقالها.