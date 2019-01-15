السعودية تنفّذ حكم الإعدام بحق مواطن مصري

نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم القتل تعزيرا بمقيم مصري في منطقة تبوك، لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها "قبضت على إبراهيم السعيد محمد المرسي، مصري الجنسية، لدى قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة".

وأضاف البيان، أن "التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت التهم المنسوبة إليه، حكم عليه بالقتل تعزيرا".

وأكدت الوزارة، "حرص الحكومة على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها".

وحذرت في الوقت ذاته، "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وأصدر الديوان الملكي السعودي مرسوما يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.