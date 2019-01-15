ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

نتنياهو: علاقاتنا مع العرب تتوطد ودول إسلامية رائدة تتقرب منا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:51 - 15 يناير 2019
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
مشاركة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العلاقات بين تل أبيب والعالم العربي تتوطد الآن أكثر من أي وقت مضى.

وذكر نتنياهو، أثناء مراسم تنصيب رئيس هيئة الأركان العامة الجديد للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي اليوم الثلاثاء: "بفضل قدراتنا الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية، تتوطد علاقاتنا مع العالم العربي أكثر من أي وقت مضى. وهناك دول إسلامية رائدة تقترب منا وهي تدرك أننا لسنا عدوها بل سند ضروري لها".

وأكد نتنياهو أن رئيس الأركان العامة المنتهية ولايته، الجنرال غازي أيزنكوت، عقد لقاءات مع نظرائه العرب، قائلا: "حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة وأنت ياغازي كنت شاهدا على ذلك ".

وتحدث نتنياهو غير مرة خلال الأشهر الأخيرة عن التقارب بين تل أبيب ودول عربية، وزار أواخر أكتوبر الماضي سلطنة عمان حيث أجرى مفاوضات مع السلطان قابوس.

متعلقات