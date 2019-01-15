انقلاب دبابة "إسرائيلية" بعد نوم طاقمها

كشفت القناة الـ14 العبرية، النقاب عن حادث خطير وقع يوم الأحد الماضي خلال تدريبات للقوات البرية لجيش الاحتلال.

وذكرت القناة، أن دبابة انقلبت نحو 600 متر بعد أن دخلت طريق ترابي خلال تدريبات للقوات البرية في المنطقة الجنوبية، دون وقوع إصابات.

وتبين من التحقيقات أن قائد الدبابة خرج منها وأمر الجنود بالبقاء بالقرب من محركها، إلا أن الضابط عاد بعد 20 دقيقة للمكان ولم يجد الدبابة ليتبين أن الجنود قد ناموا وتركوا المحرك يعمل وسارت بهم وهم نيام حتى انقلبت وتدحرجت عن مسارها.

وأشار إلى أن الجيش فتح تحقيقاً في الحادثة التي وصفت بالخطيرة، وسيتم استخلاص النتائج منه لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.