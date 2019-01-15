الإيسيسكو تدين اقتحام شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة "ايسيسكو" بشدة، قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك أمس الاثنين، والاعتداء الجسدي على إمام المسجد الشيخ عمر الكسواني، ومحاصرة مسجد قبة الصخرة المشرفة، ومن فيه من حراس ومصلين وموظفين تابعين لدائرة الأوقاف الفلسطينية.

وقالت الإيسيسكو "إن هذا الاقتحام عمل إجرامي شنيع، واستفزاز وقح لمشاعر المسلمين، واستهانة بمقدساتهم وقيمهم الدينية، واستهتار بالمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.

ودعا المدير العام للإيسيسكو عبد العزيز بن عثمان التويجري، المجتمع الدولي والجهات المعنية في العالم الإسلامي لحماية التراث الثقافي والطبيعي في القدس الشريف، والتدخّل لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات تفعيلا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما طلب المدير العام للإيسيسكو من الهيئات الحكومية وغير الحكومية الإسلامية، داخل العالم الإسلامي وخارجه، المساهمة في عملية إبراز التراث المقدسي وحمايته وتطويره، لمناسبة إعلان الإيسيسكو سنة 2019 سنة التراث في العالم الإسلامي، وتعيين مدينة القدس الشريف، عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2019، وعاصمة دائمة للثقافة الإسلامية.