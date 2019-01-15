ليفربول يتلقى ضربة موجعة

تزداد مشاكل ليفربول في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات التي تضرب لاعبيه، وخاصة المدافعين منهم.

فبعد جو جوميز وجويل ماتيب وديان لوفرين، جاء الدور على الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، الذي يعاني من إصابة في أربطة الركبة، قد تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أسابيع، وفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن أرنولد عانى من آلام، في الإحماء قبل مباراة برايتون الماضية، ولكن اللاعب أصر على استكمال المباراة، وخاضها حتى النهاية، ولكن أربطة الركبة تأثرت من المجهود، وستجبره على الابتعاد حتى منتصف الشهر المقبل.

وأوضحت أنه من المتوقع غياب اللاعب عن 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس وليستر سيتي ووست هام وبورنموث، ولكنه سيلحق بمواجهة بايرن ميونخ، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أنه لا يوجد بديل لأرنولد في مركز الظهير الأيمن، حيث تمت إعارة ناثان كلاين إلى بورنموث، مع استمرار إصابة جو جوميز، وبالتالي قد يلجأ المدرب يورجن كلوب لإشراك متوسط الميدان فابينيو كمدافع أيمن.