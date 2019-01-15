السجن 9 اعوام لمنظر السلفية الجهادية في الاردن

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء على منظر تيار السلفية الجهادية في الاردن عبد شحادة الطحاوي بالسجن تسعة اعوام بعد إدانته بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم" خلال احداث وقعت عام 2011، على ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

واصدر قاضي المحكمة قرارا بالاشغال المؤقتة تسعة اعوام على الطحاوي بعد إدانته ب"القيام باعمال من شأنها التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي" في المملكة وذلك خلال الاحداث التي وقعت في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) في ربيع عام 2011.

وفي 15 نيسان/ابريل من عام 2011 شهدت محافظة الزرقاء احداث عنف خلال تظاهرة نظمها التيار السلفي، للمطالبة باطلاق سراح معتقلين من التيار، وأدت الى إصابة 91 غالبيتهم من رجال الأمن.

وكانت المحكمة بدأت في آب/اغسطس 2011 محاكمة 150 سلفيا جهاديا، بينهم فارون من وجه العدالة، في قضية احداث العنف التي رافقت تلك المظاهرة وجهت لهم تهما عدة بينها "القيام باعمال ارهابية بالاشتراك، والتجمهر غير المشروع، والقيام باعمال شغب".

يشار الى ان الطحاوي موقوف منذ 28 كانون الاول/ديسمبر 2015.