تعرف على قائد أركان جيش الاحتلال الجديد

تولى أفيف كوخافي اليوم الثلاثاء، مهام منصبه رئيسا لهيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الـ22، خلفًا لرئيس الأركان المنتهية ولايته غادي ايزنكوت.

وجرت مراسم التسليم والتسلّم في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية بـ"تل أبيب" بحضور وزير الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقادة كبار في جيش الاحتلال.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن كوخافي، القائد الجديد لأركان جيش الاحتلال:

• بدأ طريقه العسكري في عام 1982 في لواء المظليين.

• اشتهر بعمله ضد المقاومة الفلسطينية في مخيمات اللاجئين والمناطق المكتظة بالسكان (حرب المدن).

• ترأس لواء المظليين إبان عملية “الدرع الواقي” بالضفة في 2002.

• صاحب فكرة العبور من خلال الجدران أثناء عملية الهجوم على حيّ القصبة في نابلس ومخيّم بلاطة في عملية الدرع الواقي.

• تولى منصب قائد المنطقة الشمالية لفترة طويلة.

• عمل كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية.

• يبلغ من العمر 54 عامًا.