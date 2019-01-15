منحة دولية بقيمة 12 مليون دولار لتحسين كهرباء غزة

قالت القناة العبرية السابعة، إن البنك الدولي وافق اليوم الثلاثاء على صرف منحة بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء في قطاع غزة من خلال الطاقة الشمسية، بحسب ما ذكر موقع "عكا" المختص بالشأن الإسرائيلي.

ولفت الموقع إلى أن ساعات وصل التيار الكهربائي بالقطاع تحسّنت منذ شهور بفعل سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المنحة القطرية الخاصة بشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بقيمة 60 مليون دولار.

ويعاني قطاع غزة من أزمة تيار كهربائي مع اشتداد البرودة في فصل الشتاء، وزيادة الاستهلاك، ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ أكثر من 12 عامًا.