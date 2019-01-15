الاحتلال يجري تدريبات عسكرية على حدود غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مناورات بالقرب من الحدود الشمالية مع قطاع غزة، تحاكي عدة سيناريوهات من الهجمات.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان، "يجري بعد ظهر اليوم تمرين عسكري في محيط مدينة سديروت".

وأضاف أنه "ستلاحظ خلال التمرين حركة نشطة لوسائط نقل كما سيتم سد بعض محاور الطرق في المنطقة على فترات".

يذكر أن الحدود على قطاع غزة تشهد مواجهات عنيفة أسبوعيا بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك مع بدء "مسيرات العودة" منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، التي تطالب برفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما.