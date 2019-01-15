رئيس رابطة الليجا يعترض على شكوى ريال مدريد

دافع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، عن تقنية الفيديو، التي هاجمها ريال مدريد مؤخرًا بشدة، واعتبر نفسه مظلومًا بسببها.

وقال تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بشكل عام وبعد استخدام التقنية في 180 مباراة الأمر إيجابي جدًا، لكن عندما يتعلق الأمر بنادٍ كبير يزداد الجدل، لكن الفار لن يتوقف، لقد جلب لنا المزيد من المنافسة ومعظم الحالات كانت ناجحة، لكن هذه هي كرة القدم من وقت لآخر يجب أن يكون هناك بعض الجدل".

وعن اعتراض ريال مدريد الأخير الذي وصل إلى سوء العلاقة بين فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وروبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وفقًا لبعض التقارير، قال تيباس: "لقد تم تضخيم الأمر".

وأضاف: "التقنية تتدخل في جميع أنواع التحركات التي تعتبر أخطاء حاسمة بالنسبة للحكم، هناك أشخاص ما زالوا لا يعرفون كيف يعمل الأمر، لقد وافقنا على ظهور اللقطات على شاشة النتيجة، نحن نتقدم شيئًا فشيئًا حتى يعتاد الناس على الأمر، بالنسبة لي لا أرى أي خطأ واضح".

وتابع: "لا أعتقد أنه من الصواب أن يتقدم رئيس ريال مدريد بشكوى بطريقة مباشرة، كما أن رئيس الاتحاد لا يمكنه أن يتابع كل مباراة بسبب تلقي شكوى من الرؤساء الآخرين، أعتقد أن الأخطاء أصبحت أقل بكثير".

ونفى تيباس أن يكون بيريز رفض الانضمام للاتحاد الإسباني وقال: "فلورنتينو جزء من مجلس الإدارة وقد تم تعيينه من قبل روبياليس، إنهما يتحدثان كثيرًا عبر الهاتف".