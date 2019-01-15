ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

حمدونة: الأسير "أبو هاشم" محرر قريب بلا مكان يستقبله

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:13 - 15 يناير 2019
الأسير إياد محمود سليم أبو هاشم الأسير إياد محمود سليم أبو هاشم
مشاركة

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية والصليب الأحمر الدولى ووزارة الخارجية الفلسطينية لحل اشكالية أحد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال الأسير إياد محمود سليم أبو هاشم (42 عامًا)، فلسطينى الجنسية، من مواليد 1976، والمعتقل منذ 13/2/1997، والمتوقع أن يفرج عنه في 12/2/2019.

وأوضح د. حمدونة أن الأسير "أبو هاشم" مع اقتراب موعد الافراج عنه، لم تحدد إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية جهة استقباله كونه لا يملك هوية فلسطينية ولا رقم وطنى، واعتقل خلال قيامه بعمل وطنى أثناء تواجده وتعليمه في قطاع غزة، وكان يحمل اقامة قطرية انتهت بتاريخ 2001 أثناء الاعتقال.

وأضاف أن إدارة الأمن وإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية قد تستغل ظرفه وتمدد اعتقاله وابقاءه رهن الاحتجاز بحجة عدم وجود جهة استقبال له من أى جهة وكونه لا يملك اقامة أو جنسية من أى دولة.

وأشار أن الأسير "أبو هاشم" لم يزر والديه واخوانه وأخواته لعدم منح تصريح زيارة له منذ اعتقاله قبل 22 عام.

 

متعلقات