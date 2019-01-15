السماح بعودة جثمان الشاب أشرف رُستم الذي قُتل في ماليزيا

قالت عائلة رجل الأعمال الفلسطيني أشرف سليمان محمد رُستم (34 عاماً) من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أنه تم السماح مؤخراً بعودة جثمانه الذي قُتل في 16 أيلول /سبتمبر 2018 في ماليزيا.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن العائلة، فإن مصر سمحت بنقل جثمان الشاب رستم من ماليزيا بعد 4 شهور من منعه.

وكان رستم قد قتل في ماليزيا، بعد اختطافه على يد مجهولين في ماليزيا، وتعذيبه حتى الموت، حيث كان يعمل في تجارة الأحذية، وقد أوصى قبل موته على دفن جثمانه في قطاع غزة.

وحينها أثارت قصة المغدور رستم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة وفاته والأسباب التي أدت إلى مقتله.

وناشدت عائلته السفير الفلسطيني، والرئيس محمود عباس لإعطاء تعليماته للسفارة الفلسطينية في ماليزيا للتحقيق في القضية ونقل جثمان المغدور إلي أرض الوطن، خصوصا أن وصيته كانت دوما الدفن في فلسطين ارض الوطن.