إيران تفشل في تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جهرمي فجر اليوم الثلاثاء، عن فشل إطلاق قمر صناعي "بيام" إلى الفضاء بعيد المدى.

وأوضح جهرمي، أن تجربة عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار المحدد له، عازياً ذلك إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته في"تويتر": "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد ... إلا أنه ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن "دوستي" سينجح إن شاء الله".

وأضاف جهرمي في تغريدة أخرى: "فجر اليوم ذهبت برفقة وزراء الاتصالات السابقين إلى محطة الإمام الخميني الفضائية، نجحنا في إطلاق القمر الصناعي في المرحلتين الأولى والثانية، لكن في المرحلة الثالثة لم يبلغ السرعة المطلوبة، ولم يستقر القمر "بيام" في مداره. صحيح لقد أسعدتني تعليقاتكم على تغريدتي السابقة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد، خلال خطاب في محافظة كلستان شمال البلاد، أمس الاثنين، عزم طهران على إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال روحاني إن القمر الصناعي "بيام" سيستقر على مدار يبعد 600 كم عن سطح الأرض، مضيفا أنه سيكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران، وسيعبر فوق إيران ست مرات يوميا.













