"حماس" تحذر الاحتلال من تكرار المساس بالمسجد الأقصى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء، الاحتلال "الاسرائيلي" من العواقب الوخيمة التي سيدفع ثمنها كثيراً في حال تكرار محاولات حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المساس بإسلامية المسجد الأقصى والاقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين.

وقالت حركة "حماس" في بيانٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، : " إننا اليوم أمام هجمة شرسة تشنها شرطة الاحتلال وبلديته في القدس لانتزاع السيادة على الحرم القدسي من يد الأوقاف الإسلامية".

وأكدت على أنَّ الحرم القدسي بمساجده وساحاته داخل الأسوار ومساحتها 144 دونمًا هي مكان خالص للمسلمين، وكل محاولات فرض الأمر الواقع لتغيير هوية المسجد الأقصى لن يعترف بها شعبنا.

وشيدت "حماس"، على مواقف حراس المسجد الأقصى في المواصلة بدورهم في حماية المسجد والدفاع عنه من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"

ودعت الحركة الى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه في وجه الاحتلال واقتحام مستوطنيه، وإنَّ عمليات البطش والتنكيل لن تنال من عزائم أبناء شعبنا.

وطالبت حركة "حماس" وزارة الأوقاف والهيئات الأردنية كافة بأن يكون لها موقف واضح مما يدور داخل الحرم القدسي، وممارسة دورها كاملًا؛ كونها صاحبة السيادة القانونية في إدارة الحرم القدسي.

وحاصر عدد كبير من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المصليين في المسجد الأقصى عصر أمس الاثنين، واعتقلت عدد من حراس المسجد وأمر بنفيهم عن مدينة القدس المحتلة لمدة أسبوع، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى.