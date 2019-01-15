بيضة تحطم الرقم القياسي كأكثر الصور إعجاباً

أثارت صورة بيضة صغيرة في إنستغرام ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي إذ حطمت هذه الصورة الرقم القياسي بعدد الإعجابات.

وطلب ناشر صورة هذه البيضة المجهول "world_record_egg" من المستخدمين دعم الصورة لتكسر الرقم القياسي، في عدد الإعجابات لتطيح بصورة جينير.

وقام الناشر، بنشر صورة بيضة في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتحصل الصورة حتى الآن على أكثر من 32 مليون علامة إعجاب، متفوقة على نجمة التلفزيون الأمريكي كايلي جينر، التي كانت قد حصلت على 18 مليون إعجاب.

وشكر صاحب حساب "عصابة البيض" المتابعين على مساعدتهم له في الفوز بالرقم القياسي لعلامات الإعجاب. فيما ردت جينر عبر مقطع فيديو قصير لها وهي تكسر بيضة على الأرض مع عنوان يقول "خذ هذه البيضة الصغيرة".



