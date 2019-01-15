كيم جونغ أون يتسلم "شخصيا" رسالة من ترامب

أعلن مصدر مطلع على سير المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، أن الرئيس دونالد ترامب أرسل في نهاية الأسبوع الماضي خطابا إلى الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تسلمه "شخصيا".

ووفقا لقناة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادرها، تم إرسال الخطاب في ضوء قيام الطرفين بمناقشة تفاصيل اللقاء المقبل، الثاني، بين زعيمي الدولتين.

وأعلن المصدر أن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، المسؤول عن عملية التفاوض مع الولايات المتحدة في المجال النووي، قد يصل هذا الأسبوع إلى نيويورك لمناقشة "التفاصيل النهائية" للقاء المقبل.

يذكر أنه سبق وصرح ترامب للصحفيين بأن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ تجري بشكل جيد، ويقوم الطرفان بالبحث حول المكان الذي سيجري فيه لقاء القمة الأمريكية — الكورية الشمالية الثاني.

وكان اللقاء الأول بين ترامب وزعيم كوريا الشمالي قد جرى في يونيو/حزيران عام 2018، حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه جزيرة كوريا.