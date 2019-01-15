خرافات يجب معرفتها حول استخدام المضادات الحيوية

تساهم المضادات الحيوية في علاج العديد من المشكلات الصحية، إلا أن لدى المرضى معتقدات خاطئة حول استعمال هذا النوع من الأدوية ينبغي معرفتها، كونها قد تؤدي إلى نتائج خطيرة.

المضادات الحيوية علاج فعال لنزلات البرد

نقل موقع "سي بي إس نيوز" عن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، أن المضادات الحيوية ذات فعالية عالية ضد الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفطريات وبعض الطفيليات، ولكنها لا تعمل مع الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الحلق.

يمكن أخذ المضادات الموصوفة لمريض آخر

يعتمد المضاد الحيوي الأنسب للمريض على طبيعة المرض الذي يعاني منه، فالدواء الموصوف لمريض ما قد لا يكون مجديا مع غيره، وقد يضاعف من أوجاعه.

يستطيع المريض التوقف عن تناوله بأي وقت

يعتقد كثيرون أنه يمكن التوقف عن تناول المضادات الحيوية الموصوفة من الطبيب عند الشعور بالتحسن حتى ولم يتم الانتهاء من الكمية الموصوفة، وهو أمر غير صحيح من الناحية الطبية، وذلك لأنه من المحتمل ألا تكون قد قضت على الالتهابات بشكل نهائي.