الاحتلال يبعد 4 من حراس الأقصى عن مكان عملهم لأسبوع

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، منتصف الليلة الماضية، عن أربعة من حُرّاس المسجد الأقصى المبارك عن مراكز أعمالهم في المسجد لمدة أسبوع.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف فراس الدبس، أن المحامي محمد محمود أبلغهم بقرار الافراج المشروط عن حراس المسجد الأقصى، إضافة إلى مراجعة مركز اعتقال وتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة في العشرين من الشهر الجاري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحراس الأربعة: أحمد أبو عليا، ولؤي أبو السعد، وفادي عليان، ويحيى شحادة لدى خروجهم من المسجد الأقصى مساء أمس، بعد انسحاب الاحتلال من الأقصى مرغما أمام الضغط الجماهيري وهتافات المصلين في مسيرة كبرى داخل المسجد تقدمها مشايخ القدس، وبعد أن حوّل الاحتلال محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة الى ثكنة عسكرية وحاصره ومن فيه لساعات طويلة امتدت من الصباح وحتى مساء أمس بسبب منع حراس المسجد لأحد عناصر شرطة الاحتلال الخاصة اقتحام المسجد بقبعته التلمودية "الكيباه".