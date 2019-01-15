دب قطبي يروع غواصة نووية روسية

رهب دبي قطبي غواصة نووية روسية، رغم جبروتها، وأجبر أفراد طاقهما على البقاء في الداخل حفاظا على سلامتهم.

وكان عدد من أفراد طاقم الغواصة النووية قاموا بإلقاء النفايات في مياه المحيط المتجمد الشمالي بعد أن صعدت الغواصة إلى السطح.

وبالقرب من الغواصة لوحظ وجود دب قطبي كان يبدي بعض الفضول تجاه الجسم الغريب العملاق الذي اقترب منه، وذهب به الأمر أن قفز على الغواصة، يبدو بدافع البحث عن طعام.

وعندما لاحظت قيادة الغواصة أن الدب قفز على متنها، طلبت من جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 120 بحارا البقاء بالداخل حفظا لسلامة والأمن، وإلى حين فقدان الدب الاهتمام بالغواصة والانصراف من الموقع.

والغواصة البالغ طولها 167 مترا من فئة "دلتا 4"، القادرة على حمل 18 صاروخا نوويا والتابع للأسطول الشمالي، كانت تجوب منطقة أرخبيل سفالبارد الذي يتبع النرويج.

وربما كان على الروس الخوف من هذا المخلوق، الذي لا يتوانى عن قتل البشر، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

ففي أكتوبر الماضي، شن قطيع من 10 دببة قطبية هجوما على إحدى البلدات الروسية الواقعة فيالمنطقة القطبية.

وطاردت الدببة السكان في شوارع بلدة ديكسون بحثا عن الطعام، الأمر الذي أجبر الشرطة على إطلاق الرصاص لترهيب الحيوانات الضخمة.

وتحظر السلطات الروسية إطلاق النار على الدببة بهدف القتل أو الصيد، إلا في حالات التهديد الخطير لحياة البشر.







