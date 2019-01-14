أزمة الوقود تتفاقم وتهدد حياة آلاف المرضى

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أنّ استمرار أزمة نفاد الوقود في المرافق الصحية سيكون لها تداعيات كارثية على مرضى قطاع غزة عند توقف المولدات الكهربائية خلال بضعة ايام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي نسخة منه إن استمرار ازمة نفاد الوقود تهدد حياة 800 مريض بالفشل الكلوي يرتادون 128 جهازا لغسيل الكلى 3 مرات اسبوعيا منهم 30 طفلاً.

ولفتت الوزارة إلى أن استمرار الأزمة يهدد بتوقف عمل 40 غرفة عمليات تجري 250 عملية جراحية يوميا، وستهدد حياة مئات السيدات الحوامل اللواتي يحتجن اجراء عمليات ولادة قيصرية عند توقف غرف العمليات في اقسام الولادة.

وحذرت الوزارة من تفاقم الوضع الصحي لألاف المرضى الذين يحتاجون فحوصات مخبرية ووحدات دم يومياً عند توقف عمل 50 مختبرا طبيا و10 بنوك دم في مرافق وزارة الصحة.

وأضافت أنّ استمرار ازمة نفاذ الوقود ستهدد حياة 120 طفل خداج حياتهم مرتبطة باستمرار الكهرباء على حضانات الاطفال بمستشفيات قطاع غزة، كما ستهدد حياة 100 مريض في العنايات المركزة حياتهم مرتبطة باستمرار التيار الكهربائي على اجهزتهم الطبية.

كما حذرت الوزارة من توقف محطات الاكسجين والتعقيم والمغاسل والخدمات المساندة في مستشفيات قطاع غزة. وتفاقم الوضع الصحي لالاف المرضى الذين سيحرمون من الخدمات التشخيصية في اقسام الاشعة بمستشفيات قطاع غزة، وستحرم عشرات المرضى من خدمات القسطرة العلاجية والتشخيصية يومياً.

وكانت وزارة الصحة في غزة حذرت من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية خلال ايام معدودة جراء ازمة الوقود الحادة التي تعصف بها.