إيران: تهديدات الولايات المتحدة لا قيمة لها

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" اليوم الإثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك مومبيو" المعادية لطهران والمثيرة للحروب.

وقال قاسمي "إن على الولايات المتحدة إن تتعلم من الهزائم المتكررة لسياساتها المثيرة للحروب إزاء المنطقة خلال العقود الماضية وأن تدرك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تولي أي قيمة للتهديدات الامريكية هذه ولن تتأثر بها، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وحول المؤتمر الأمريكي المناهض إيران، المزمع عقده الشهر المقبل في بولندا، قال قاسمي "نحن نؤمن بأن أمريكا لا تسعى إلى تحقيق أهداف خيرة تخدم شعوب المنطقة".

وأضاف "إن كانت (الولايات المتحدة) تريد إبداء حسن نيتها فعليها فقط أن تعيد النظر في سياساتها إزاء المنطقة أن تكف عن نهج إثارة الفرقة وإطلاق التهديدات المفتعلة واللامنطقية وتصعيد التوتر والأزمات في هذه المنطقة".

يشار إلى أن بومبيو وجه، خلال جولة عربية وخليجية، انتقادات شديدة لسياسة إيران وطالب بالتصدي لها، كما أعلن عن عقد مؤتمر دولي في فبراير/ شباط المقبل عن مستقبل المنطقة والأمن فيه.

واعتبرت إيران المؤتمر مناهضاً لها، واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال في السفارة البولندية لدى طهران لإبلاغه احتجاجها على تنظيم المؤتمر.