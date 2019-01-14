نتنياهو يزور فرقة الجليل على الحدود الشمالية

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب بنيامين نتنياهو، زيارة إلى "فرقة الجليل" المسؤولة عن حماية الحدود الشمالية بين "إسرائيل" ولبنان، والتي جرت في حدودها عملية "درع الشمال" للقضاء على أنفاق "حزب الله" الهجومية.

ووفقاً للقناة السابعة العبرية، فقد رافق نتنياهو في الزيارة كل من نائب رئيس الأركان الجنرال أيال زمير، وقائد المنطقة الشمالية يوئال ستريك، وعدد من الضباط الآخرين.

وقال نتنياهو خلال الزيارة: إن "سلاح الجو الاسرائيلي استهجف خلال 48 ساعة الأخيرة مخزناً للأسلحة النووية في مطار دمشق الدولي"، على حد زعمه.