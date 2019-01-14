قرار صادم لابن سلمان خلال أسابيع

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف المغرد الشهير "مجتهد" عن قرارات صادمة، سيتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال أسابيع ضمن برنامجه التغريبي للمملكة ورؤيته التحررية المزعومة.

وقال "مجتهد" في تغريدة له عبر حسابه بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن ولي العهد السعودي بصدد تنفيذ المرحلة التالية من برنامجه التغريبي ويتوقع أن تنفذ خلال أسابيع.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تتضمن السماح ببيع واستهلاك الخمور على مراحل تبدأ بالفنادق الراقية وتنتهي بالمطاعم.

وتابع "مجتهد" موضحا:” السماح بإنشاء نوادي ليلية بنفس مفهوم ما يطلق عليه بالإنجليزية night club والسماح بالكازينوهات بما تشتمل عليه من قمار”.

كما أشار المغرد الشهير إلى أنه بالفعل يوجد بيع للخمور في بعض الفنادق بشكل غير رسمي وأن النوادي الليلية موجودة سرا، لكن الجديد “هو ترسيم الموضوع وسن أنظمة له وإعطائه صفة قانونية ومعلنة ومحمية”.. حسب قوله.

أشار البعض إلى أن الخمور تباع عمليا في بعض الفنادق بشكل غير رسمي وأن النوادي الليلة موجودة سرا

الجديد هو ترسيم الموضوع وسن أنظمة له وإعطائه صفة قانونية ومعلنة ومحمية

وفي ظل تولي "محمد بن سلمان" مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية، وانتهاج "العلمانية"، حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالآونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "هيئة الترفيه"، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.