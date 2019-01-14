الاحتلال يقتحم بيتونيا ويصادر اجهزة تسجيل الكاميرات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، بلدة بيتونيا المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة من الجهة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عدداً من الدوريات العسكرية وناقلات الجنود اقتحمت البلدة انطلاقًا من معسكر "عوفر" المقام على أراضي البلدة، وشرعت باقتحام محال تجارية وشركات وصادرت أجهزة التسجيل الخاصة بالكاميرات.

وتشهد أحياء مدينتي رام الله والبيرة وبلدة بيتونيا اقتحامات يومية منذ عشرة أيام، عقب إطلاق مقاومين النار على حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "جفعات آساف" المقامة على أراضي المواطنين شرقي رام الله.