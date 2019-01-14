آيزنكوت يعلنها: مستعدون لتهدئة في غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته غادي آيزنكوت إن جيش الاحتلال مستعدٌ لإتمام تهدئة مع قطاع غزة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حزب الله اللبناني لم يعد يشكّل تهديدًا على "إسرائيل".

وقال آيزنكوت في حديث لإذاعة "كان" عشيّة إنهاء مهام منصبه إنه لا يلاحظ أي نوايا لدى "الأعداء" لشنّ هجوم ضد "إسرائيل".

ودعا إلى "خلق الظروف الكفيلة" بإعادة الجنديين الأسيرين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مع وجوب تفادي وقوع أزمة إنسانية في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ أكثر من 12 عامًا.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنّها تأسر أربعة جنود إسرائيليين، مشدّدة على أنّها لن تباشر أي مفاوضات تبادل أسرى إلا بعد الإفراج عن جميع محرري "صفقة شاليط" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014.

في السياق، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته إن جيش الاحتلال كثّف جهوده لإحباط محاولات حزب الله اللبناني بإلحاق الضرر بـ"إسرائيل".

وأضاف زاعمًا "الحزب غير قادر الآن على استهداف مواقع في إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأحد انتهاء عملية "درع الشمال" باكتشاف نفق سادس لحزب الله يمتدّ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال فلسطين المحتلّة.