قطر تقدم شكوى بسبب ما تعرض له لاعبها في الإمارات

أعربت قطر عن استيائها مما وصفته بـ"مشهد مخالف لأعراف كرة القدم"، وقع بحق مهاجم المنتخب القطري لكرة القدم، المعز علي، في بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وتقول قطر إن منع مهاجمها، من الاحتفاظ بكرة المباراة التي جمعتها بكوريا الشمالية، في الجولة الثانية للبطولة، رغم تسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، هي "حادثة غير مسبوقة" في أعراف كرة القدم، بحسب صحيفة الشرق المحلية.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب القطري، علي الصلات، خلال تصريحه لبرنامج "المجلس"، الذي يعرض على قناة الكأس: "طلبنا حصول المعز، على كرة مباراة كوريا الشمالية (من القائمين على البطولة)، لكن ذلك لم يحدث"، مضيفا أنه تم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي بعد هذه الحادثة.

وصرح المهاجم أنه طالب بالاحتفاظ بالكرة كتذكار تاريخي بالنسبة له، حال أغلب لاعبي كرة القدم في العالم، لكنه منع من ذلك في مشهد اعتبرته قطر "مخالفا لأعراف كرة القدم" على اعتبار أن العادة جرت على أن يحصل من يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر، على الكرة التي لعبت بها المباراة كهدية رمزية لتخليد ذكرى المواجهة.

أحرز أهداف المباراة للمنتخب القطري، المعز علي "أربعة أهداف" في الدقائق (9، 11، 55، 60)، وبوعلام خوخي في الدقيقة 43، وعبد الكريم حسن في الدقيقة 68.

بهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، ويصعد إلى الدور التالي من كأس آسيا 2019، فيما يتذيل المنتخب الكوري المجموعة دون نقاط.