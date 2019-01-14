بوغبا يتهكم على مورينيو

تهكم اللاعب الفرنسي بول بوغبا على مدربه السابق، جوزيه مورينيو، بعدما قدم أداء مميزا خلال فوز مانشستر يونايتد على توتنهام، مساء الأحد.

وانتهت المباراة التي جمعت بين المضيف توتنهام ويونايتد على أرضية "وايت هارت لين"، بفوز الفريق الضيف بهدف نظيف، سجله اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 44.

وصنع النجم الفرنسي الشاب بوغبا الهدف الوحيد في اللقاء، بعدما قدم تمريرة عرضية متقنة من وسط الميدان إلى راشفورد.

وانتزع مان يونايتد في ثوبه الجديد سادس انتصار في 6 مباريات منذ تولي المهاجم السابق سولشار مسؤولية الفريق عقب إقالة المدرب مورينيو.

واستغل بوغبا الفرصة ليوجه رسالة تهكم غير مباشرة للمدرب مورينيو، الذي لم يكن يمنحه الفرصة المواتية لإبراز قدراته، وفق ما قال اللاعب.