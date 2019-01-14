مركز حقوقي يحذر من استمرار أزمة الوقود بمشافي غزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التدهور الذي يمكن أن يتعرض له المرضى الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء استمرار أزمة نقص الوقود في مشافي القطاع.

وناشد المركز السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل من أجل ضمان التدفق السريع للوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المرافق الصحية في قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعة المركز، فإن مستشفى الهلال الإماراتي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، أعلن مساء يوم أمس الأحد الموافق 13/1/2019، عن توقف خدماته الصحية، خلال ساعات، جراء النفاذ التام لكميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية فيه.

وأوضح د. وليد ماضي، مدير المستشفى، أن استمرار أزمة الوقود تهدد بوقف الخدمات الصحية، بما فيها العمليات الجراحية التي تجريها المستشفى في قسم النساء والولادة، وهو المستشفى الوحيد الخاص بخدمات النساء والولادة في مدينة رفح.

وكان د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، قد حذر صباح يوم أمس الأحد الموافق 13/1/2019، من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية في قطاع غزة جراء أزمة الوقود الحادة، وعدم قدرة وزارة الصحة على توفير الكميات التي تحتاجها من الوقود لإمداد المشافي والمراكز الصحية في القطاع.

و أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه:

و ناشد السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لضمان تدفق كميات الوقود اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة المرضى في مشافي القطاع.

كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين دوائر وزارة الصحة الفلسطينية في كلٍ من رام الله وغزة، والعمل على ضمان الحق في الصحة لكل مواطن، بما في ذلك أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.

و طالب المركز المنظمات الدولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بالتدخل من أجل توفير المساعدة العاجلة للقطاع الصحي، بما يكفل استمرار عمل كافة مرافق الصحة في القطاع.