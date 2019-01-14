احتجاجات بغلاف غزة على إلغاء تطبيقات صفارات الإنذار

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأثنين، إن حالة من الغضب والهلع، تسود بين سكان مستوطنات غلاف غزة بسبب إلغاء تطبيقات صافرات الإنذار على الهواتف المحمولة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن العشرات من سكان مستوطنات الغلاف، تظاهروا الليلة الماضية، للمطالبة بإعادة تفعيل تطبيق صفارات الإنذار على الهواتف المحمولة.

وبحسب الصحيفة العبرية، أكد المتظاهرون أن التطبيق الرسمي لصفارات الإنذار، التابع للجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، لا يكفي، وطالوا بإعادة تفعيل التطبيقات على الهواتف.

ووفقا للصحيفة، تزايدت هذه الاحتجاجات والاعتراضات على إلغاء تفعيل تطبيقات الإنذار، في أعقاب أطلاق الصاروخ من قطاع غزة، سقط بأحد مستوطنات الغلاف أول أمس.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن اكثر من 1500 مستوطن من سكان مستوطنات غلاف غزة، وقعوا بالأمس على طلب لإعادة تفعيل تطبيقات صافرات الإنذار عبر الهواتف المحمولة.