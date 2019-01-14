مصر: 66% من الأزواج يتعرضون للضرب على أيدي زوجاتهم

خرجت إحصائية حديثة من محاكم الأسرة في مصر، أعلنت أن نسبة النساء اللواتى يضربن أزواجهن ويقفن أمام محاكم الأسرة طلبا للطلاق والخلع، وصلت إلى 66% من إجمالي الدعاوى.

فيما اشتكى الرجال التعرض للعنف داخل الحياة الزوجية، وتوجهوا لنفس المحاكم ليقيموا 6 آلاف دعوى نشوز وطلب في بيت الطاعة.

كما أعلن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة، أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداء وضربا للأزواج بنسبة 28?%، وهى ما وصفته بالنسبة الكبيرة والتي تعد ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، وتلى مصر في ضرب الأزواج أمريكا بـ 23% ويليها بريطانيا بنسبة 17% ثم الهند بنسبة 11%.

وأوضحت دراسة الدكتور السيد عوض أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، أن أكثر من 50،6% من الرجال المتزوجين في مصر معرضون للقتل من زوجاتهم، وتشير الدراسة إلى أنه غالباً ما يسبق ممارسة العنف ضد الأزواج نشوب خلافات زوجية بين الطرفين.