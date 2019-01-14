الاحتلال يشق طريقًا في الأغوار الشمالية بحجة التدريبات

شقت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، طريقا في منطقة "البرج" بالأغوار الشمالية، بحجة التدريبات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية ان جرافات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بشق طريق بطول كيلو متر تقريبا، تخللها عدة خنادق، في أراضي المواطنين في المنطقة.

وفي السياق، تواجد مئات جنود الاحتلال، وعدد من الآليات العسكرية في تجمعات منتشرة في جبال الأغوار.

وفي ذات السياق أخلت قوات الاحتلال صباح اليوم، عشرات العائلات من اهالي منطقة إبزيق في الأغوار الشمالية، بحجة القيام بتدريبات عسكرية في المنطقة ويتعمد جيش الاحتلال تنفيذ هذه التدريبات العسكرية في مناطق الأغوار منذ سنوات طويلة دون مراعاة لأوضاع الاهالي ويمنعوهم من العودة لمنازلهم حتى ساعات الأخيرة من اليوم.

يذكر أن الاحتلال طرد يوم امس 13 عائلة في منطقة ابزيق شمال طوباس؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية.