ميسي يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو

ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في فوز فريقه برشلونة على إيبار (3-0)، بعدما أحرز الهدف الثاني في المباراة التي جرت على استاد "كامب نو"، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري.

في حين أحرز الهدفين الآخرين النجم الأوروغواياني، لويس سواريز.

وعزز برشلونة صدارته لترتيب لائحة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وقد رفع رصيده من النقاط إلى 43 نقطة.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ميسي أصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى تسجيل 400 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي).

ولم يسبق ميسي في هذا الإنجاز سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، صاحب الـ409 أهداف، ولكن البرغوث يتفوق على الدون في الوصول إلى 400 هدف مع خوضه 63 مباراة أقل من صاروخ ماديرا.