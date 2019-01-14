موقع عبري: 20 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة

أشارت معطيات أممية، إلى أن عشرين ألف فلسطيني على الأقل، من بينهم عشرات الأطباء، غادروا قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة عبر معبر رفح البري، بحسب موقع "مكان" الإسرائيلي.

وقال موقع "مكان" إن عدد المهاجرين ازداد منذ منتصف أيار مايو الماضي، حين قامت مصر بفتح معبر رفح بشكل أكثر انتظامًا.

وأوضح أن العديد من المهاجرين توجهوا إلى إسطنبول، إما بهدف البقاء فيها أو للانتقال منها إلى أوروبا.

وبحسب ما نشره الموقع الإسرائيلي، فإن العديد منهم قالوا إنهم أجبروا على دفع نحو ألف وخمسمئة دولار لقاء تسريع السماح لهم بالخروج من القطاع عبر معبر رفح.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية استلمت كافة المعابر من ضمنهم معبر رفح في شهر نوفمبر من عام 2017، بعد عشرة أعوام من سيطرة حماس عليها، وهذا ما جعل مصر تفتح معبر رفح بشكل شبه يومي بعد هذا التاريخ، إلا أن السلطة في نهاية الشهر الماضي من عام 2019 انسحبت من معبر رفح بسبب الخلاف الذي نشب بين فتح وحماس مؤخرًا.

ويعيش قطاع غزة منذ 12 عامًا في حصار إسرائيلي شديد، فهذا تسبب بارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والخريجين، عدا ارتفاع نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية.