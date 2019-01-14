المعتقل الجريح سكافي بحالة صحية صعبة

حذر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة صباح الإثنين، من خطورة الوضع الصحي للمعتقل سفيان محمد السكافي (35 عاماً) من مدينة الخليل، والقابع حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تصيدك".

ولفت عجوة الى أن الأسير سكافي يقبع تحت أجهزة التنفس الإصطناعي والتخدير بحالة صحية صعبة ومقلقة، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل يومين برصاص الاحتلال.

وأوضحت الهيئة، أن المعتقل سكافي كان قد أصيب يوم الجمعة الماضية 11/1/2019، برصاص جيش الاحتلال في البطن والقدمين، بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل.

وبينت الهيئة أن الأسير يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، ويعيل عائلة مكونة من 6 أفراد.

وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تُعقد للمصاب سكافي جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في "عوفر" اليوم الإثنين، حيث ستعقد الجلسة دون حضوره نظراً لوضعه الصحي الصعب.