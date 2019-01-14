أمطار وفيضانات وإنقاذ عالقين في الداخل المحتل

خلصت طواقم الإنقاذ صباح اليوم، الإثنين، عالقين من سيارة "جيب" جرفتها مياه الأمطار الغزيرة في مقطع الشارع بين بلدتي وادي سلامة وعرابة البطوف، وتحديدا في منطقة تسمى "وادي المجنونة" في الداخل المحتل.

وتمكّنت الطواقم من إنقاذ امرأة وطفل من داخل السيارة وعالق آخر ثالث وجد هناك تمّ إنقاذه بواسطة رافعة.

ووفق المصادر المحلية، فإن الفيضانات والسيول غمرت شوارع رئيسة وداخلية في مختلف أنحاء فلسطين وتسببت بأضرار، بسبب البنى التحتية الهشة التي ليس بوسعها استيعاب كمات مياه الأمطار الغزيرة التي تهطل بكثافة خلال الساعات الأخيرة.

هذا، وتتأثر الأراضي الفلسطينية منذ ساعات الليل بأجواء عاصفة وماطرة، كما استمر تساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان العربي السوري المحتل.

وحذرت الجهات المختصة من حدوث فيضانات وسيول في المناطق المنخفضة، كما توجهت إلى جمهور السائقين مطالبة بالحذر من انزلاق السيارات ووقوع حوادث سير على شوارع البلاد بسبب المنخفض الجوي وحجب الرؤية بسبب الفيضانات والأمطار وتشكل الصقيع على الطرقات والشوارع.