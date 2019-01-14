آيزنكوت: السلطة أحبطت مؤخرا عملية لخلايا حماس بالضفة

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "جادي آيزنكوت"، النقاب عن إحباط أجهزة أمن السلطة عملية أمنية لخلايا حركة حماس، خلال الأيام الأخيرة، بالضفة الغربية.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأحد، أن آيزنكوت كشف خلال مشاركته الأخيرة بجلسة الحكومة "الإسرائيلية"، صباح اليوم، عن إحباط أجهزة السلطة عملية لخلايا حماس بالضفة، وفق ترجمة عكا للشؤون الإسرائيلية.

وذكر آيزنكوت أن العملية التي خططت لها حماس، كانت موجهة ضد المستوطنين بالضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، قال آيزنكوت: إن أجهزة أمن السلطة صادرت مؤخرا أسلحة ومتفجرات، واعتقلت عناصر من حركة حماس بمناطق (أ) بالضفة.

ووفقا للقناة العبرية، أضاف آيزنكوت، أن السلطة تحارب حماس بناءً على مصالحها ومصلحة "إسرائيل"، مشيراً الى أن من مصلحة "إسرائيل" تقوية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة.

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، الشهر الماضي أن أجهزة أمن السلطة أحبطت 90 % من العمليات التي كانت تخطط لها حركة حماس ضد الاحتلال والمستوطنين.