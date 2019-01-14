الطقس: الأربعاء ذروة المنخفض الجوي

يطرأ، اليوم، الإثنين، انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيّأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية، ويحتمل تساقط أمطار محلية فوق بعض المناطق الأخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

بينما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافيًا إلى غائم جزئي، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ذات هبات قوية أحيانا خاصة على السواحل وقد تجلب الغبار من الجنوب.

وبعد غدٍ، الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس عاصفًا، وشديد البرودة، وتسقط تدريجيًا الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق معظم المناطق، كما تكوت الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة أحيانا.

والخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويحذر من الانجماد والصقيع.