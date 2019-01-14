استشهاد فتى متأثراً بجراحه التى أصيب بها الجمعة الماضية شرق جباليا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، استشهاد طفل متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطفل عبد الرءوف إسماعيل محمد صالحة (١٤ عاماً) استشهد متأثرا بجراحه جراء إصابته بجراح خطيرة.

وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، إطلاق النار على المتظاهرين المشاركين، خاصة من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقد ارتقى منذ بداية مسيرات العودة، أكثر من 245 شهيداً وأكثر من 20 ألف جريح جلهم من الأطفال.