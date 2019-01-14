فجراً : الاحتلال يعتقل تسعة شبان من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية فجر اليوم الاثنين "تسعة شبان خلال اقتحام قواته لعدد من مدن الضفة الغربية حيث عُرف منهم سته شبان.

وتركزت الاعتقالات في جنوب الضفة الغربية حيث اعتقلت كل أحمد إبراهيم العمور من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وطارق طارق عطا الله، من بلدة حرملة شرق بيت لحم أيضا. واعتقلت كل من حمزة بسام جوابرة، وعز الدين الهور من مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

واحتجزت قوة احتلالية الشاب "قاسم سباعنة" من بلدة قباطية جنوب جنين لساعات واستجوبت المحرر "ثامر سباعنة" بعد اقتحام البلدة وتفتيش عدد من المنازل هناك.

وفي مخيم قلنديا شمال الضفة الغربية اقتحمت قوة احتلالية منزل الشهيد "حسين محمد أبو غوش" وقامت بتفتيش المنزل والتحقيق مع والده بحثا عن شقيقه "سليمان" واعتقاله.