مجهولون يطلقون النار على مركز شرطة الرام و أنباء عن اصابات

أطلق مجهولون النار، مساء اليوم الأحد، على مركز شرطة بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة ردت على مصادر النيران، وباشرت التحقيق.

و افادت الأنباء الأولية عن وجود اصابة خطيرة جداً في إطلاق النار على الشرطة حيث وقع اشتباك بين الشرطة الفلسطينية والمسلحين، كما قامت الشرطة باعتقال أربعة أشخاص كانوا بالمكان.

مراسلنا بالضفة الغربية أفاد بأن قوات كبيرة من الاجهزة الامنية توجهت لبلدة الرام شمال القدس لحفظ الامن بعد قيام مركبة باطلاق النار باتجاه مركز شرطة الرام.