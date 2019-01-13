ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مجهولون يطلقون النار على مركز شرطة الرام و أنباء عن اصابات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:27 - 13 يناير 2019
شرطة رام الله شرطة رام الله
مشاركة

أطلق مجهولون النار، مساء اليوم الأحد، على مركز شرطة بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة ردت على مصادر النيران، وباشرت التحقيق.

و افادت الأنباء الأولية عن وجود  اصابة خطيرة جداً  في إطلاق النار على الشرطة حيث وقع  اشتباك بين الشرطة الفلسطينية والمسلحين، كما قامت الشرطة باعتقال أربعة أشخاص كانوا بالمكان.

مراسلنا بالضفة الغربية أفاد بأن قوات كبيرة من الاجهزة الامنية توجهت لبلدة الرام شمال القدس لحفظ الامن بعد قيام مركبة باطلاق النار باتجاه مركز شرطة الرام.

متعلقات