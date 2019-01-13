قطر تكتسح كوريا الشمالية بسداسية نظيفة وتطير لثمن النهائي



حقق منتخب قطر فوزًا كبيرًا على كوريا الشمالية بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2019 بالإمارات.

واستهل العنابي التسجيل مبكرًا بأقدام المعز علي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 9 و11، ثم أضاف بوعلام خوخي الهدف الثالث في الدقيقة 43، قبل أن يعود المعز ويسجل هدفيه الثالث والرابع في الدقيقتين 55 و60، ثم سجل عبد الكريم حسن الحاج الهدف السادس في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

واستكمل منتخب كوريا الشمالية، اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 91، بعد طرد جونج ايل غوان للإنذار الثاني.

ورفع المعز علي رصيده إلى 5 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي كأس آسيا، ويتخطى الإيراني سردار أزمون صاحب الأهداف الثلاثة.

وحجز منتخب قطر مقعدًا في دور الـ16 من كأس آسيا، برفقة منتخبات السعودية والأردن والصين وكوريا الجنوبية وإيران والعراق، حيث وصل العنابي إلى 6 نقاط في المجموعة الخامسة، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني، قبل مواجهة المنتخبين يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة.