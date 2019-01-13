الأسيرة هدية عرينات تتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسيرة المجاهدة هدية إبراهيم سليمان عرينات (18 عاماً) من مدينة أريحا، وذلك بعد أن أنهت مدة محكوميتها البالغة (34) شهراً وأحد عشر يوماً.

وأوضحـت المهـجـة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن قوات الاحتلال اعتقلتها بتاريخ 03/03/2016م، وهي آنسة ومن مواليد 21/05/2001م، ووجهت لها قوات الاحتلال تهمة مهاجمة جندي إسرائيلي وطعنه في كتفه في شارع 90 بالقرب من منطقة العوجا، وهي تنتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنها من سجن الدامون.

وقدمت المهــجـة بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـرة المحـررة هدية عرينات وعائلتها المجاهدة، بمناسبة تحررها، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الإسرائيلي.