العائلات المدمرة منازلهم في حرب 2014 ينظمون وقفة احتجاجية أمام الأونروا غداً

أعلنت عوائل أصحاب البيوت المدمرة في حرب 2014 بقطاع غزة ، والتي توقفت الأونروا عنهم دفع بدل الايجار لهم منذ سبعة شهور ، عن تنظيم وقفة احتجاجية امام بوابات الاونروا الرئيسية يوم الاثنين الموافق 14 يناير ، لإيجاد حل لقضيتهم العالقة حتى اللحظة .

وقال أصحاب المنازل المدمرة ان التصريحات المبطنة وغير المعلنة بأن وكالة الغوث ستقوم بشطب دفع بدل الايجار ضمن ميزانياتها بشكل نهائي لحجج واهية ولا أساس لها من الصحة ومبنية على توقعات عفوية غير إنسانية.

وبين أهالي المنازل المدمرة ان الأزمات الإنسانية في قطاع غزة تتوالى لتخفي بين صفحاتها أزمة خانقة وظروف اجتماعية واقتصادية خانقة تعصف بأصحاب البيوت المدمرة من حرب 2014 على قطاع غزة، فمنذ شهر يونيو المنصرم تنصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا بسبب ما تدعيه من أزمة مالية من دفع بدل الايجار لهذه الأسر والتي يبلغ عددها ما يفوق الـ 1500 عائلة.

وأكدت العائلات انها تعاني من ظروف صعبة ما بين واقع اقتصادي صعب يعصف بالحالة الاقتصادية لقطاع غزة عموماً، وما بين تهديد المؤجرين لهم بالحبس لعشرات المرات لتراكم الديون عليهم.

ومن المتوقع تفاقم الأزمة أكثر فأكثر مع تأخر الاعمار لبيوتهم المتوقع تسليم بعضها بحد أدنى بعد عام من الآن.