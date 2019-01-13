في اعتراف رسمي لأول مرة..نتنياهو:قصفنا أهدافاً في سوريا خلال الـ36 ساعة الماضية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد ، خلال بدء جلسة الحكومة الإسرائيلية " تحت قيادة قائد الأركان الجنرال غادي ايزنكوت تم تحقيق اهداف كثيرة فقط خلال ال36 ساعة الماضية هاجم سلاح الجو "الإسرائيلي" اهداف إيرانية في سوريا.على حد زعمه

وزعم نتنياهو لقد اغار سلاح الجو "الإسرائيلي" على مخازن للسلاح داخل سوريا ونحن بدورنا مصرين للعمل ، كما اغار سلاح الجو ليلا ضد اهداف في غزة واليوم كشفنا نفقا لحزب الله وبذلك نكون قد استبعدنا خطر تلك الانفاق على الحدود اللبنانية.

ويعتبر هذا اول تصريح صادر عن رئيس وزراء "إسرائيلي" يعترف رسمياً وعليناً بالغارات التي تنفذها "إسرائيل" ضد سوريا حيث طوال السنين الماضية كانت وسائل الاعلام "الإسرائيلية" في حالة وقوع غارات جوية ضد سوريا تنقل الانباء عن مصادر اجنبية في محاولة "إسرائيلية" للتهرب من الاعتراف رسميا بتلك الغارات.