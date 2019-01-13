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الاحتلال يهدم بركسا ومنشآت زراعية في بيت إكسا شمال غرب القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:47 - 13 يناير 2019
هدم منشآت هدم منشآت
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هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد، بركسا ومنشآت زراعية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد عضو المجلس القروي بلال المشني، بأن قوات الاحتلال هدمت بركسا وعدة منشآت زراعية تعود للشقيقين هيثم وإبراهيم عبد الوهاب.

وبين المشني أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة التي يجري فيها الهدم حاليا وفرضت طوقا أمنيا حولها.

ويتعرض المواطنون في قرية بيت إكسا لتنكيل متواصل من قبل قوات الاحتلال التي تحاصر القرية بجدار الفصل العنصري، وتمنعهم من الدخول والخروج إلا عبر حاجز يتعرضون عليه لأبشع أنواع التنكيل.

يذكر، أن قرية بيت إكسا، يقطنها قرابة 2000 نسمة، وهم معزولون بالكامل عن العالم الخارجي، ويهدف الاحتلال من هذا العزل المحكم والتضييق إلى دفع الأهالي للهجرة وترك القرية، الواقعة في قلب مدينة القدس المحتلة، ويحمل اهلها الهوية الفلسطينية.

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